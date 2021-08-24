Belçika’da hayvan öldürene 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon avro para cezası

Ülkede 2018 yılında değiştirilen Hayvan Refahı Yasası uyarınca, kötü muamele ve istismar suçu işleyenlere üç aya kadar hapis ve 16 bin avroya (yaklaşık 158 bin lira) kadar para cezası uygulanıyordu. Ciddi derecede istismar ve ihmal suçunu üç yıl içinde tekrar edenler ise 18 ay hapis ve 100 avroya (yaklaşık bin lira) kadar para cezasına çarptırılıyordu.

Belçika medyasına göre, Flaman Hayvan Refahı Bakanı Ben Weyts’in önerisiyle Flaman hükümetinin son bakanlar kurulu toplantısında, hayvanlara kötü muameleye yönelik cezaları önemli ölçüde artıran bir karar taslağı kabul edildi.

Yeni düzenleme ile ilk kez hayvan öldüren, eziyet ya da ciddi istismarda bulunan kişi ve kuruluşlar, beş yıla kadar hapis ve 800 avroya (yaklaşık 8 bin lira) kadar para cezasına çarptırılacak.

Suç beş yıl içinde tekrar edilirse, cezalar iki katına çıkarılacak

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre yasayla polise, hayvan istismarcılarını derhal tutuklama yetkisi de verilecek. Hayvanlara yönelik suçun beş yıl içinde tekrarı durumunda cezalar iki katına çıkarılacak. Suçlular, 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Yasa kapsamında mezbahalarda ve çiftliklerde denetimler artırılacak. Mahkemelere hayvanlara kötü davranan işletmeleri tamamen kapatma yetkisi verilecek.

Flaman hükümeti, köpeklere elektrik şoku veren tasmaların da 1 Ocak 2027’den itibaren tamamen yasaklanmasını kararlaştırdı.

Hayvanlara karşı suç işleyenlere verilen para cezalarından elde edilecek gelir, hayvanlarla ilgili bilinçlendirme kampanyalarına ve bilimsel araştırmalara hizmet eden Hayvan Refahı Fonu’na aktarılacak. El konulan hayvanların uygun şekilde barındırılması ve hayvan refahının artırılmasında da, cezalardan gelecek paralar kullanılacak.

Bakan Ben Weyts, “Hayvanlara kötü davrananlara artık müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

Belçika’daki hayvan hakları örgütleri, yeni düzenlemeden memnun. Örgütlere göre, hayvan istismarına yönelik cezalar kesinlikle abartılı değil.