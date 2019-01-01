Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
Çin uzaya 6'si gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı
Çin uzaya 7 uydu fırlattı
banner40

Belçika’nın Flaman bölgesinde helal kesim yasağı başladı

01 Ocak 2019 Salı 12:14
Belçika’nın Flaman bölgesinde helal kesim yasağı başladı

Belçika’nın Flaman bölgesinde İslami usüllere göre hayvan kesimi yasağı uygulanmaya başlandı.

Belçika’da Flaman Parlamentosunun geçen yıl kabul ettiği ve hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren küçükbaş hayvanlar için uygulamaya koyulacak.

Karar, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta büyükbaş hayvanlar için uygulanamasa da büyükbaş hayvanların da kesildikten hemen sonra uyuşturulması zorunlu kılınacak.

Flaman bölgesindeki teknik yetersizliğin giderilmesiyle büyükbaş hayvanların da şoklanmadan kesilmesi yasaklanacak.

banner41
Belçika’da İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına yönelik tartışmalar geçen sene yoğunlaşmış, önce ülkedeki Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya Parlamentosunun Çevre Komisyonu helal kesimin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Benzer bir tasarı kısa süre sonra Flaman Parlamentosunda da kabul edilmiş, tartışma Brüksel Parlamentosuna da sıçramıştı.

Flaman bölgesindeki yasağın ardından Valonya’da da yasağın 1 Eylül 2019’dan itibaren geçerli olması öngörülüyor.

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

(AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Belçika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019'da İngiltere'yi bekleyen senaryolar neler?
2019'da İngiltere'yi bekleyen senaryolar neler?
Almanya'da 'aşırı sağcı yabancı karşıtı' saldırgan aracını Suriye ve Afgan vatandaşlarının üzerine sürdü
Almanya'da 'aşırı sağcı yabancı karşıtı' saldırgan aracını Suriye ve Afgan vatandaşlarının üzerine sürdü
Bunun adı mucize! 10 aylık bebek 35 saat sonra enkazdan canlı çıktı
Bunun adı mucize! 10 aylık bebek 35 saat sonra enkazdan canlı çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim