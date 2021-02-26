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Belediyeden maaşları Bitcoin ile ödeme teklifi

ABD’de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının ve vergilerin Bitcoin ile ödenmesi için öneride bulundu. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

26 Şubat 2021 Cuma 11:26
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Belediyeden maaşları Bitcoin ile ödeme teklifi

Kripto para piyasasının en temel para birimlerinden Bitcoin'in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Son olarak ABD’de Miami Belediyesi’nden kripto para birimlerini teşvik etmeye yönelik bir öneri geldi. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının tamamının veya bir kısmının Bitcoin olarak ödenmesi için öneride bulundu.

Suarez ayrıca, Miami’de yaşayanların emlak vergilerinin veya şehir ücretlerinin de tamamını veya bir kısmını kripto para ile ödemelerine izin verilmesini önerdi. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
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