Belediyeden maaşları Bitcoin ile ödeme teklifi

Kripto para piyasasının en temel para birimlerinden Bitcoin'in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Son olarak ABD’de Miami Belediyesi’nden kripto para birimlerini teşvik etmeye yönelik bir öneri geldi. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının tamamının veya bir kısmının Bitcoin olarak ödenmesi için öneride bulundu.

Suarez ayrıca, Miami’de yaşayanların emlak vergilerinin veya şehir ücretlerinin de tamamını veya bir kısmını kripto para ile ödemelerine izin verilmesini önerdi. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.