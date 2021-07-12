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"Ben ölürsem kocam ne yapar" diyerek kendisine kuma buldu

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Malezya'da 32 yaşındaki Tiqa isimli kadın, hastalandığı sırada ölme ihtimalini düşünerek, kocasına ikinci bir eş buldu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:19
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"Ben ölürsem kocam ne yapar" diyerek kendisine kuma buldu

Malezya'da yaşayan Tiqa isimli kadın hamilelik döneminde bir hastalığa yakalandı. Karnındaki bebeğini ve kendisini düşünmek yerine kocasının kendisinden sonraki yaşamını düşünen kadın "Ya ölürsem o zaman kocam ne yapar" diyerek kocasına eş aramaya başladı.

DW'da yer alan habere göre Tiqa, hamile olduğu sırada eşine internet üzerinden başka bir eş buldu. Kadınla anlaşan Tiqa, eğer ölürse eşine ve çocuğuna bakmak üzere bulduğu kadından eşine bahsetti.

Kocası, Tiqa'nın ilginç teklifini reddetmek yerine "Emin misin" diyerek teklifi kabul etti ve 2 kadınla beraber yaşamaya başladı.

Birlikte yaşamaya başladıktan sonra eşleriyle beraber fotoğraf paylaşan adama yüzlerce kişi tepki gösterdi.

Ancak Tiqa, olayın normal olduğunu ve artık hastalandığında gözünün arkada kalmayacağını söyledi.

Aynı zamanda 2 çocuk sahibi kadın, kocasının ikinci eşinin kendisine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

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