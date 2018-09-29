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'Benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim'

Brezilya'da Sosyal Liberal Parti'nin adayı olan Jair Bolsonaro, "Sokakta gördüğüm kadarıyla, benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim" dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:50
'Benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim'

Brezilya'da devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendisinin kazanması halinde kabul edeceğini açıkladı.

Bolsonaro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ekim ayında yapılacak seçimlerin sonucunu ancak kendi kazanırsa kabul edeceğini, başka bir rakip adayın kazandığı zaferin hile ile gerçekleşeceğini öne sürdü.

Oylamada sahtekarlık olacağına dair herhangi bir kanıt sunmayan Bolsonaro, ancak Brezilya'nın yüksek seçim mahkemesine güvenmediğini bildirdi.

Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı Bolsonaro, "Sokakta gördüğüm kadarıyla, benim seçilmediğim bir sonucu kabul etmeyeceğim." dedi.

Bolsonaro'nun seçimde hile yapılacağına ilişkin yorumları, Brezilya seçim mahkemesi ve seçimleri izleyen Amerikan Devletleri Örgütü tarafından reddedildi.

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