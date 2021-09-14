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Benzin içme bağımlılığı bulunan kadının hikayesi şaşırttı

Dünya genelinde eşine benzerine rastlanmayan birçok ilginç alışkanlık varlığını sürdürüyor. Bazı kişilerin alışkanlıkları ise adeta ağzınızı açık bırakacak cinsten. Sizleri benzin içme alışkanlığı bulunan Shannon ile tanıştıracağız.

14 Eylül 2021 Salı 13:06
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Benzin içme bağımlılığı bulunan kadının hikayesi şaşırttı

Shannon isimli genç bir kadın herkesi şaşırtacak bir bağımlılığından söz etti. Shannon her gün benzin içtiğini dile getirdi. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak benzin içtiğinden söz eden Shannon tadını ve kokusunu çok beğendiğini dile getirdi. Benzin içme alışkanlığının hayatının her alanında etkili olduğunu anlatan Shannon, pek çok insanın “Sabahları kahve içmeden güne başlayamıyorum” sözünü benzin için kullanıyor. Sabahları mutlaka bir bardak benzin içen Shannon, içmediğinde canının çektiğini ve her gün bu durumu tekrarladığını itiraf etti.

SADECE TADINA BAKTI

Bağımlılığının başlama şekline dair kesin bir bilgisi olmadığını dile getiren Shannon, ilk olarak parmağına bulaşan benzinin tadına baktığını söyledi. Sonrasında ise benzinin tadını beğenmesi aslında bütün hayatını bir anda değiştirdi. Shannon’un bağımlılığı sadece sabah saatlerinde ya da evinde devam etmiyor. Genç kadın bir yere gideceği zaman benzini şişeye doldurarak yanına alıyor.

ARABASINA BENZİN ALIRKEN TADINA BAKIYOR

Özellikle Shannon, benzin istasyonlarında olmaktan mutlu oluyor. Hayatının en güzel zamanlarını arabasına benzin alırken geçirdiğini söylüyor. Arabasına benzin koymadan önce Shannon, pompadan benzinin tadına bakmayı ihmal etmiyor. Hatta arabasıyla işi bittiğinde pompada kalan birkaç damla benzinin ziyan olmaması için yalıyor.

1 YILDA 19 LİTRE İÇTİ

Akşam yatmadan önce de benzin içen Shannon 1 yılda toplam 19 litre benzin tükettiğini anlattı. Bu bağımlılığın yavaş yavaş kendisine zarar verdiğini anlayan Shannon uzman bir doktorla görüşerek sorununa çözüm bulmanın yollarını aradı.

Anahtar Kelimeler:
BenzinBenzin Içme Bağımlılığı
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