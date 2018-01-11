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Berberiler'in yılbaşı günü, Cezayir'de "ulusal bayram"

Cezayir hükümetinin, Kuzey Afrika'nın en büyük bedevi kabilelerinden Amazigler'in (Berberiler), binlerce yıldır yılbaşı olarak kutladıkları 12 Ocak gününü resmi tatil ilan ettiği belirtildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:44
Berberiler'in yılbaşı günü, Cezayir'de "ulusal bayram"
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Cezayir hükümetinin, Kuzey Afrika'nın en büyük bedevi kabilelerinden Amazigler'in (Berberiler), binlerce yıldır yılbaşı olarak kutladıkları 12 Ocak gününü resmi tatil ilan ettiği belirtildi.

Cezayir Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen, 3 gün sürmesi planlanan Amazigler'in 2 bin 968'inci yılbaşı kutlamaları, başkent Cezayir'deki olimpiyat stadında dün akşam başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı El-Hadi Velid Ali, yeni yıl kutlamaları çerçevesinde yaptığı konuşmada, bakanlık tarafından organize edilen kutlamaların resmi olarak başlamasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Binlerce yıldır kutlanan bu bayram, ilk defa bu sene ulusal bayram ve tatil günü ilan edildi." dedi.

Çok sayıda kişinin katıldığı kutlamalar kapsamında, tanınmış sanatçılar, Amazig kültürüne ait şarkıları icra etti, kabile bölgelerine has folklorik dans gösterileri sergilendi.

"Ocak (ayı) Panayırı" ismiyle kurulan pazarda ise geleneksel el sanatlarının yanı sıra ülkedeki Amazig kültürünü yansıtmak üzere resim ve dekorasyon atölyeleri oluşturuldu.

Amazig mutfağına has yemek ve ürünlerin yer aldığı organizasyonda bu kültüre ait yemeklerin hazırlanması için özel bir alan tahsis edildi.

Kutlamalara, başkentin güneydoğunda yer alan Buira vilayetinden katılan Marakeşi Fayiza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketinden gösterilere katılmak için geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı, bugünü ulusal bayram ilan ederek tüm vilayetlerde özel ve resmi tatil haline getirdi." diye konuştu.

Amazigler, geçen cuma gününden bu yana çeşitli illerde gerçekleştirilen; konser, müzik gösterileri, geleneksel yemeklerin yanı sıra süs eşyaları, seramik ve kostüm sergileri gibi çeşitli faaliyetlerle yeni yılı kutluyor.

Tarihleri, Hazreti İsa'nın doğumu olan miladi takvimin başlangıcından 950 yıl öncesine dayanan Amazigler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor.

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