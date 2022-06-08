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Berlin'de araç kalabalığa daldı

Almanya'nın başkenti Berlin'in batısında bir araç kalabalığa daldı. Olayda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Polis, aracın sürücüsü olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:07
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Berlin'de araç kalabalığa daldı
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Almanya'nın başkenti Berlin'in batısındaki bir caddede bir otomobil kalabalığın üzerine sürdü. 

Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 

Olay, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarına düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği ana alışveriş bölgesi Breitscheidplatz yakınlarındaki Rankestrasse'de gerçekleşti.

Sürücü hakkında daha fazla detay açıklanmazken, olay yerine ait olduğu söylenen bir görüntüde, yıkılan sandalye ve masa yığınlarını görüldü.

Olayın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor


Alman polisi, zanlının erkek olduğunu ve şu anda gözaltında olduğunu doğruladı. Olayın kasıtlı bir saldırı ya da trafik kazası olup olmadığı henüz bilinmiyor. Alman polisi zanlının erkek olduğunu doğruladı.

Tages Spiegel'e açıklama yapan polis sözcüsü,  "Bunun kasıtlı mı yoksa trafik kazası mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Sürücüyü gözaltına aldık ve konuyu açıklığa kavuşturacağız” dedi.

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