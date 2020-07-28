Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı

Berlin'de kaybolan ayakkabıların sırrı çözüldü

100'den fazla ayakkabıyı çalan tilki yakalandı.

28 Temmuz 2020 Salı 22:25
501 Okunma
Berlin'de kaybolan ayakkabıların sırrı çözüldü

Alman medyasına göre başkent Berlin'de bir tilki mahalle sakinlerinin 100'den fazla ayakkabısını çaldı.

Bir süre önce Berlin'in güneybatısındaki Zehlendorf mahallesindeki evlerin dış kapılarında duran spor ayakkabısından terliğe kadar her türden ayakkabı teker teker yok olmaya başladı.

Beklenmedik "hırsızın" maskesini mahalle sakinlerinden Christian Meyer düşürdü.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre Meyer olayı koşu ayakkabılarının ortadan kaybolması sonrası fark etti ve konuyu topluluk üyelerinin ilan vermek için kullandığı çevrimiçi platformda dile getirdi.

Paylaşımın ardından sadece Meyer'in değil çok sayıda mahalle sakininin de ayakkabılarının kaybolduğu ortaya çıktı.

Ardından Meyer sevimli hırsızı mahallede bir çöplüğün etrafında "suçüstü yakaladı." Zira fotoğrafın çekildiği anda tilkinin ağzında bir çift mavi terlik bulunuyordu.

Tilkiyi takip eden Meyer sevimli hırsızın çok sayıda farklı renkteki terlik ve ayakkabıyı istiflediği hazinesini de keşfetti.

Meyer kaybettiği koşu ayakkabılarını bulamasa da üç çift ayakkabının sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı adamla sevgili olan "dünyanın en tıpatıp ikizleri": Aynı anda hamile kalmayı planlıyoruz
Aynı adamla sevgili olan "dünyanın en tıpatıp ikizleri": Aynı anda hamile kalmayı planlıyoruz
Twitter’dan Trump'ın oğluna sınırlama
Twitter’dan Trump'ın oğluna sınırlama
ABD'de bir kişi koronavirüs yardım fonundan çektiği krediyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi koronavirüs yardım fonundan çektiği krediyle Lamborghini aldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim