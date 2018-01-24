'Berlin Duvarı'nın son orijinal parçası bulundu' iddiası

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 37 yaşındaki amatör tarihçi Christian Bormann bir zamanlar kenti Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayıran Berlin Duvarı'nın 80 metre uzunluğundaki 'son orijinal parçasını' bulduğunu iddia etti.

Bormann'ın açıklamasına göre yetkililer duvarın farkında değil. Duvar resmi kayıtlarda yıkılmış olarak görülüyor.

Bormann kentin kuzeyindeki Schönholz'de, koruluk alanda bulunan duvarı aslında 1999'da keşfettiğini ancak vandalizmden korunması ve koruma altına alınması için keşfini kişisel internet sitesinden kamuya duyurduğunu belirtti.

Berliner Zeitung gazetesine konuşan Bormann "Araştırmalarıma göre bu, orijinal duvarın son parçası" dedi.

Die Welt gazetesi ise Oranienburger Chausseee ve Rosenthal'de kısmi olarak ayakta duran iki duvar bölümünün daha olduğunu işaret etti.

DUVARIN İLK İNŞA EDİLDİĞİ DÖNEME AİT

Bormann'ın anlatımına göre Doğu Almanya'daki komünist hükümet (Alman Demokratik Cumhuriyeti- DDR) yeniden keşfedilen söz konusu kısmı duvarın ilk inşa edildiği dönemde yaptı.

Sınırını Batı Berlin'e kapayan DDR, Batı Almanya'nın kontorlündeki şehrin bu kesimini Doğu Berlin'den ayırmak için 13 Ağustos 1961'de duvar paçalarını birleştirmeye başlamıştı.

Duvarın ilk inşa edilen kısımları dikenli telelrle ve alarmlarla donatılarak güçlendirilmişti. Ancak daha sonra duvara silahlı gözetleme kuleleri konulmuş ve sınır Berlinllier'in tabiriyle 'Ölüm Şeridi' olarak anılmaya başlamıştı.

1989 Kasım'ında Berlin Duvarı halk tarafından yıkılmadan önce 100'den fazla insan duvarı aşmaya çalışırken öldürülmüştü.