Berlin Sarayı'nda yangın çıktı

Berlin İtfaiyesi, yangına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı.
Söz konusu paylaşımda, Mitte'deki Berlin Sarayı'nın yeni binasında çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı, olay yerine 80 kişilik ekibin konuşlandırıldığı ifade edildi.
Almanya'da, Berlin Sarayı'nda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
Berlin İtfaiyesi, yangına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı.
Söz konusu paylaşımda, Mitte'deki Berlin Sarayı'nın yeni binasında çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı, olay yerine 80 kişilik ekibin konuşlandırıldığı ifade edildi.