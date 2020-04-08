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Berlin Sarayı'nda yangın çıktı

Almanya'da, Berlin Sarayı'nda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:44
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Berlin Sarayı'nda yangın çıktı

Berlin İtfaiyesi, yangına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, Mitte'deki Berlin Sarayı'nın yeni binasında çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı, olay yerine 80 kişilik ekibin konuşlandırıldığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBerlin SarayıYangın
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