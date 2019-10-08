Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

Beşiktaş’ta başkanlık krizi son buluyor!

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olacak. Yeniden aday olacağını açıklayan Hürser Tekinoktay, 250 imzayı toplamak üzere. Kulislerde aday olacağı yönünde iddialar olan İkinci Başkan Serdal Adalı da imzalarını tamamladı. Adalı'nın adaylığını perşembe günü açıklaması bekleniyor. Ahmet Nur Çebi kanadı ise şu anda sessiz.

08 Ekim 2019 Salı 15:38
Beşiktaş’ta başkanlık krizi son buluyor!

Beşiktaş’ta 13 Ekim’de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 20 Ekim’de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olmaya başlıyor.

Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman’a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere.

Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı’nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu. Adalı’nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim’de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor.

AHMET NUR ÇEBİ BEKLEMEDE

Olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından Beşiktaş’ta tüm gözlerin çevrildiği Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz. Çebi’nin adaylık için gerekli 250 ıslak imzalı dilekçesini hazır tuttuğu ancak adaylık konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, “Önümüzdeki yıllarda elbette Beşiktaş başkanlığı gönlümden geçiyor” ifadelerini kullanan Çebi’nin, şu anda başkanlık için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.

Daha önce aday olacağı dedikoduları yayılan Beşiktaş eski Başkanı Yıldırım Demirören ise yoğun işleri nedeniyle böyle bir tasarrufunun olmadığını ifade etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç Kralı tasarruf için torunlarını sildi
İsveç Kralı tasarruf için torunlarını sildi
İngiltere’den kritik Türkiye açıklaması
İngiltere’den kritik Türkiye açıklaması
Rusya: ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheliyiz
Rusya: ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheliyiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim