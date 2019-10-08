Beşiktaş’ta başkanlık krizi son buluyor!

Beşiktaş’ta 13 Ekim’de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 20 Ekim’de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olmaya başlıyor.

Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman’a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere.

Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı’nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu. Adalı’nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim’de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor.

AHMET NUR ÇEBİ BEKLEMEDE

Olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından Beşiktaş’ta tüm gözlerin çevrildiği Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz. Çebi’nin adaylık için gerekli 250 ıslak imzalı dilekçesini hazır tuttuğu ancak adaylık konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, “Önümüzdeki yıllarda elbette Beşiktaş başkanlığı gönlümden geçiyor” ifadelerini kullanan Çebi’nin, şu anda başkanlık için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.

Daha önce aday olacağı dedikoduları yayılan Beşiktaş eski Başkanı Yıldırım Demirören ise yoğun işleri nedeniyle böyle bir tasarrufunun olmadığını ifade etti.