Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!

Tayland'da 55 yaşındaki Sawan Tabklai, pazar günü evinin önünde gördüğü 7 metre boyundaki piton yılanını yakalayıp cam bir kutunun içine koydu. Adam, gece yarısı yılanı kontrol etmek için kutunun kapağını açınca yılanın hışmına uğradı.
YILAN, ADAMIN BOYNUNA DOLANDI
Yılan, sıkıştırıldığı kutudan çıkıp adamın kafasını tuttuktan sonra kollarını ısırdı. Yılan, yaraladığı adamın boynuna dolandı.
ABLASI CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ
Adamın yardım çığlıklarını duyan 63 yaşındaki ablası koşarak bahçeye geldiğinde yılanın kardeşini öldürdüğünü gördü. Olay yerine gelen görevliler, güçlükle yılanı çözüp adamın cansız bedenini aldı.