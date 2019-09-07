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Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı

Çatalköy Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği geleneksel Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:57
Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer aldığı Beşparmak Kültür Sanat Günleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin açılışında bu yıl yine bölge halkıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yerel yönetimlerin her geçen gün kültür sanat alanında güzellikler yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çatalköy’ü bir kültür sanat merkezi haline dönüştürmesinden ötürü Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu kutladı.

“Belediyelerin büyük sıkıntıları olduğunu biliyorum” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, halka en yakın örgütlerin belediyeler ve muhtarlıklar olduğunu kaydederek şunları ifade etti:

“Halka hizmetin yolunu açmak, en başta merkezi hükümetlerin görevidir. Belediyelerin sorunlarına ne kadar fazla eğilirsek merkezi hükümetin dertleri de aslında o kadar azalır. Yerel yönetimlere bir bütün olarak yardım etmek; halka yardım etmek demektir. Yerel yönetimler, halka hizmetin aracıdır.”

Yerel yönetimlerin hizmetinin sadece çöp toplamaktan ibaret olmadığını, kültür sanat alanında verilen hizmetlerin çok değerli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy Belediyesinin kültür sanat bağlamında üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Çatalköy Belediyesinin çalışmalarının başarıyla devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beşparmak Kültür Sanat Günleri’nin gerçekleşmesine katkı koyanları ve etkinliğe ilgi gösteren bölge halkını “can-ı gönülden” tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşparmak Kültür Sanat
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