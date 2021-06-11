Beyaz gergedan Emma, 'aşkını' bulmak için Tayvan'dan Japonya'ya gitti

5 yaşındaki Emma adlı beyaz gergedan, salı günü, 'hayat arkadaşını' bulmak için Tayvan’daki Leofoo Safari Parkı'ndan yaklaşık 16 saatlik seyahatin ardından Japonya'ya ulaştı.

Şu anda Tobu Hayvanat Bahçesi'nde 10 yaşındaki Moran adlı gergedanla kalmaya devam eden Emma, Japonya'ya gönderilmek için ‘sakin kişiliği’ nedeniyle 23 gergedan arasından seçildi.

Personelin "Nadiren kavgaya karışır" dediği Emma, Asya’da tutsak olarak yetiştirilen beyaz gergedanlarının sayısını artırma girişimi kapsamında söz konusu hayvanat bahçesine getirildi.

'Koronavirüs nedeniyle taşınması geçikti'

Tobu Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle bazı gecikmelerden sonra, güneyli beyaz gergedan Emma hayvanat bahçemize 8 Haziran akşamı geldi" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Yatak odasının önüne konan nakliye konteynırının kapısını yavaş yavaş açtık. Emma herhangi bir çekingenlik işareti göstermeden doğruca yatak odasında gitti."

Normal şartlarda mart ayında seyahat etmesi planlanan Emma, milyonlarca kişi gibi, Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat planları ertelenmişti. Ancak bu gecikmeyi de fırsata çevirmeye çalışan bekçiler, Emma’ya Japonca ‘gel’ ve ‘hayır’ gibi sözcüklere alıştırmaya çalıştı.

'Neredeyse Tehdit Altındaki Türler' arasında yer alıyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre, Neredeyse Tehdit Altındaki Türler arasında yer alan beyaz gergedanların sayısı tüm dünyada 18 bin civarında.

Hayvanat bahçelerinin yetiştirme şirketler, beyaz gergedanların sayısını artırma konusunda etkili olsa da bu havyaların kuzeyli kuzenleri o kadar şanslı olamadılar. Kuzeyli gergedanlardan sadece iki tane dişi kaldığı belirtilirken, bilim insanları bir plan geliştirmeseler, yakın bir zamanda onların nesli tükeneceği ifade ediliyor.

Kaçak avlanma başlıca tehdit

Bilimsel olarak kanıtlanmadığı halde, gergedanların tüm türler saç ve tırnak gibi keratinden oluşan boynuzları için avlanıyor. Bu yüzden kaçak avlanma gergedanların karşı karşıya olduğu başlıca tehdit olarak gösteriliyor.