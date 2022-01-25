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Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti olmadığını açıkladı.

25 Ocak 2022 Salı 20:44
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Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal etme tehdidinin sürdüğünü ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tahminleri olmadığını belirten Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kafasından geçenleri okuyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu vurgulayarak, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz." yorumunu yaptı.

BEYAZ SARAY'DAN KONGRE ÜYELERİNE UKRAYNA BRİFİNGİ

Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunun altını çizen Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok." dedi.

Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongrenin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.

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