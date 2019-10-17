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Beyaz Saray'da gergin Suriye toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Kongre üyeleri ile yaptığı Suriye toplantısında, Kongre'de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve toplantıyı kısa kestiği belirtildi. 

17 Ekim 2019 Perşembe 09:38
Beyaz Saray'da gergin Suriye toplantısı

Trump, Beyaz Saray'da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldi. 
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon ele alındı. 
Toplantının ardından basına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisinde kısa süre önce geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump'ın sinirli olduğunu belirtti. 
Beyaz Saray muhabirleri de toplantının gergin geçtiğini ve Trump'ın toplantıyı kısa kestiğini kaydetti. 
ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından sunulan ve Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla onaylamıştı. 

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Beyaz Saray
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