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Beyaz Saray'da yeni karantina kararları!

Pence'in sözcüsü ve Trump'ın pozitif çıkmıştı

10 Mayıs 2020 Pazar 12:05
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Beyaz Saray'da yeni karantina kararları!

Beyaz Saray'daki bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından, bu kişiler ile son zamanda temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyelerinden karantina kararları gelmeye devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci iki hafta boyunca kendilerini karantinaya alma ve uzaktan çalışma kararı verdi. Beyaz Saray'daki bazı çalışanlarda virüs çıkmasının ardından, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn da kendini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Beyaz Saray bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.

Beyaz Saray'daki bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından, bu kişiler ile son zamanda temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyelerinden karantina kararları gelmeye devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ın ardından, CDC Direktörü Robert Redfield da kendini 2 haftalık karantinaya alacağını duyurdu.

SENATODAKİ VİRÜS OTORUMU UZAKTAN

CDC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Redfield'in hastalık belirtisi göstermediğinin ancak önlem amaçlı gelecek 14 gün boyunca uzaktan çalışacağının altı çizildi. Ayrıca, görev gücünde yer alan deneyimli isimlerden Fauci de 2 hafta boyunca uzaktan çalışma kararı aldı. Fauci, virüs riskinin düşük olduğunu ve dün yaptırdığı testin negatif çıktığını bildirdi. Ayrıca, Hahn ve Redfield'in gelecek hafta Senatoda yapılacak koronavirüs oturumuna uzaktan katılacağı duyuruldu.

PENCE'İN SÖZCÜSÜ VE TRUMP'IN KIZI POZİTF ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, dün de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Ayrıca dün, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

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Doğru Söz 2020-05-10 14:10:52

Trump demek filim demek. O da ABD deki ahmaklara oynuyor. Niye ahmaklar hep çoğunlukta! Bu artist kılıklı New York'ta kısıtlamalar kalksın diye halkı valiye kışlırtüyor ama Beyaz Sarayda karantina uyguluyor. Hatta kendisi ve yardımcısı ile aynı yerde olma olasılığı olandan bile mutlaka covid testi negatif olacak raporu isteniyor.
Trump'un siyasi ahlâğını anlayabiliyor musunuz?

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