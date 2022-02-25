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Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

25 Şubat 2022 Cuma 23:22
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Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, "Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Putin'e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.

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