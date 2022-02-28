Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...
600 bin TL'lik radara çaptı
600 bin TL'lik radara çaptı
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu

Beyaz Saray: Şu anda nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirdi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 21:13
40 Okunma
Beyaz Saray: Şu anda nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok
banner108

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin'in nükleer adımının ardından nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için bir nedenlerinin olmadığını belirterek, "Biz alarm seviyemizi ve değerlendirmemizi değiştirmedik. Ancak Rusya tehdidine karşı gözümüzün açık olması da lazım." dedi.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Putin'in adımını değerlendiriyoruz ancak şu aşamada nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Yetkili, "Nükleer silahlara ilişkin provokatif söylemlerin tehlikeli olduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz." uyarısında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu
Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu
FIFA ve UEFA'dan Rusya'ya büyük yaptırım
FIFA ve UEFA'dan Rusya'ya büyük yaptırım
Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim