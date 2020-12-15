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Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık

Beyaz Saray, Trump'ın uygun zamanda koronavirüse karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini açıkladı.

15 Aralık 2020 Salı 21:41
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Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

ABD Başkanı Trump'ın COVID-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor" açıklamasını yaptı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda COVID-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti. 

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