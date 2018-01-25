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Beyaz Saray: "Trump endişelerini dile getirdi"

Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma yaratabilecek risklerden kaçınılması ve bu konuda önlem alınması’ yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:43
Beyaz Saray: "Trump endişelerini dile getirdi"
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma yaratabilecek risklerden kaçınılması ve bu konuda önlem alınması’ yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

ABD’nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD’li mevkidaşı arasında yapılan görüşme sonrasında Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Başkan Trump, Afrin’de şiddetin yükselmesi ve Suriye’deki ortak hedeflerin zarar görmesi riskine dair endişelerini yineledi” ifadelerine yer verildi.

“Başkan Trump, ayrıca Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış retorik ve ABD vatandaşları ile yerel çalışanlarının Türkiye’deki uzatılmış OHAL kapsamında tutuklu bulunmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi” denen Beyaz Saray açıklamasında, iki liderin ‘bölgesel istikrarın teşvik edilmesi ve IŞİD, PKK, El Kaide ve İran destekli terör de dahil olmak üzere tüm formlarda terörle mücadele edilmesi için ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi taahhütünde bulunduğu’ kaydedildi.

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