Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 2 kişi öldü!

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düştü. Olayda yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Öte yandan yıldırımın düştüğü an objektiflere yansıdı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:50
246 Okunma
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 2 kişi öldü!
banner48

ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, hayatını kaybeden kişilerin James Mueller (76) ve Donna Mueller (75) olduğunu, 2 yaralının durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Gizli servis elemanları ve park polisinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını vurgulayan Maggiolo, kurbanların o anda parkta ne amaçla bulundukları hakkında bir açıklama yapmadı.

Olay yerine gelen acil durum ekipleri parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.

(AA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den ABD'ye 'krizi tahrik eden taraf' suçlaması
Çin'den ABD'ye 'krizi tahrik eden taraf' suçlaması
Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi
Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi
"James Webb Teleskobu'ndan görüntü" dedi, sucuk çıktı!
"James Webb Teleskobu'ndan görüntü" dedi, sucuk çıktı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim