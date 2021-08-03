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Beyin tümörü tedavisinde kenevir bazlı ağız spreyi denenecek

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve kanser kurumları kenevir bazlı bir ağız spreyinin beyin tümörü tedavisi ve hastaların ömrünü uzatmak amaçlı kullanımını deneyecek.

03 Ağustos 2021 Salı 14:36
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Beyin tümörü tedavisinde kenevir bazlı ağız spreyi denenecek

Doktorlar kanserli hücreleri öldürmeye yönelik klinik deneyde, en zorlu beyin tümörü türlerinden olan glioblastoma hastalarına kemoterapi tedavisinin yanısıra Sativex olarak bilinen ilacı da verecek.

Deneyin dünyada türünün ilk örneği olduğu belirtiliyor.

Glioblastoma tedavisi güç, agresif bir beyin tümörü. Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilere rağmen çoğunlukla nüksediyor. Tanı alanlar yalnızca 12-18 ay yaşıyor.

NHS’nin kullandığı kenevir bazlı üç ilaçtan biri olan Sativex hali hazırda tedaviye yanıt vermeyen MS hastalarında ugygulanıyor.

Araştırma ekibinin başındaki isim Leeds Üniversitesi nöroonkoloji bölümünden Prof. Susan Short deneyle ilgili şu bilgileri verdi: “Sativex’in glioblastoma tömür hücrelerini öldürebileceğini düşünüyoruz. Özellikle kemoterapi ilacı temozolomidle birlikte verildiğinde etkili olacağını, tümörün büyümesinin engelleyerek hastaların ömrünü uzatacağını tahmin ediyoruz. Bu çalışmayla bunu test etmek istiyoruz.”

232 hastanın dahil edileceği deneye önümüzdeki yılın başında başlanacak. Deney öncesi Sativex ile temozolomidin birlikte kullanımının güvenliğinin test edildiği küçük çaplı çalışmada umut vadeden sonuçlar alındığı bildirildi.

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