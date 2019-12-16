Beyrut'taki gece eylemine yine polis müdahalesi: Onlarca kişi yaralandı

Eylemciler polise şişe ve havai fişekler atarken, güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla yanıt verdi.

Bu arada İçişleri Bakanı Raya el Hassan, Cumartesi gecesi polisin onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalesi hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Ülkedeki ekonomik kötü yönetime karşı eylemler Ekim ayında başlamıştı.

Son çatışmalar, genelde sakin geçen eylemlerdeki en kötü şiddet olayları oldu. Eylemler nedeniyle, Başbakan Saad el Hariri istifa etmiş, ancak yeni bir hükümet için girişilen görüşmeler de çıkmaza girmişti.

Bugün Lübnan Parlamentosu Hariri'yi başbakan adayı olar gösterip, göstermemeyi değerlendirecek. Hariri'nin göreve geri dönmesi bekleniyor.

Cumartasi günkü eylemlerin ardından dün de binlerce kişinin sokaklara çıkmasıyla, çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Polis, eylemcilerin kendilerine taş ve havai fişekler atmaları üzerine, gözyaşartıcı gaz kullanıldığını açıkladı.

Telif hakkıAFP Image captionBeyrut'un merkezindeki gösteri olaysız başlamıştı.

Sivil Savunma Güçleri 46 kişinin tedavi edildiğini, 14 kişinin de hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Eylemcilerden 25 Ömer Abyad, hemşirelik okulundan iki yıl önce mezun olduğunu, o günden bu yana da iş bulamadığını anlattı. Abyad "Güvenlik güçleri bize barbarca saldırdı, sankı onlar için, çocukları için eylem yapmıyormuşuz gibi." dedi.

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İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinden Cumartasi günkü şiddet olayları hakkında "derhal ve şeffaf" bir soruşturma başlatılmasını istedi ve protestoları kullanmak için sızanlar olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Eylemler Lübnan'da son 10 yıldan uzun süredir yapılan en büyük protestolar. Eylemlere toplumun bütün kesimlerinden ve mezheplerden insanlar destek veriyor.

Protestocular, durgun ekonomi, artan fiyatlar, yüksek işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin kötü olmasından şikayetçi.

Yolsuzluklara son verilmesini, siyasi sistemin değiştirilmesini ve bağımsız, mezhepçi olmayan bir kabinenin oluşmasını talep ediyorlar.