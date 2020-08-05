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Beyrut'taki patlamada Lübnan Elektrik Kurumu binası tamamen yıkıldı

Lübnan Enerji Bakanlığı, başkent Beyrut'taki patlama sonrasında Lübnan Elektrik Kurumunun merkez binasının yıkıldığını belirtti.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:10
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Beyrut'taki patlamada Lübnan Elektrik Kurumu binası tamamen yıkıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından Lübnan Elektrik Kurumunun merkez binası tamamen yıkılarak kontrol merkezi devre dışı kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kurum çalışanlarının çabalarıyla enerji dağıtımının Bsalim santralinden yürütüldüğü bilgisi verilen açıklamada, patlamadan etkilenen bölgelere elektrik sağlanması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Beyrut Limanı'nda yolcu gemisi battı

Bu arada patlamada hasar gören Orient Queen yolcu gemisi battı.

Geminin sahibi iş adamı Meri Ebu Meri, yaptığı yazılı açıklamada, "Beyrut Limanı'nda demirli Orient Queen gemisi maalesef dün Beyrut'taki patlamada büyük hasar görmüş ve kurtarma çabalarının sonuçsuz kalması sonucu batmıştır." ifadelerini kullandı.

Meri, patlama nedeniyle gemi mürettebatından 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamada 113 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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Lübnan Enerji BakanlığıElektrik Kurumu Binası
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