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Beytullahim'de 'Patrik Theophilos' protestosu

"Kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla" suçlanan Patrik 3. Theophilos, Filistin güvenlik güçlerinin koruması altında kiliseye girebildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 19:31
Beytullahim'de 'Patrik Theophilos' protestosu
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"Kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla" suçlanan Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos, Beytullahim'deki Mehd (Doğuş) Kilisesi girişinde yüzlerce Filsitinli tarafından kiliseye girişi engellenmeye çalışılarak protesto edildi.

Filistinliler, Doğu Kilisesi takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü münasebetiyle Doğuş Kilisesi'nde düzenlenecek kutlamaya katılmak üzere bölgeye gelen Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos'un konvoyuna tepki gösterdi. Konvoya ayakkabı ve yumurta atan kalabalık, Patrik 3.Theophilos'un kiliseye girişini engellemeye çalıştı.

"Kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla" suçlanan Patrik 3. Theophilos, Filistin güvenlik güçlerinin koruması altında kiliseye girebildi.

Sabah saatlerinde Beytullahim'deki Doğuş Kilisesi'nin meydanında toplanan yüzlerce kişi, Patrik 3. Theophilos'un boykot ve tecrit edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ortodoks Konsey Üyesi Uday Bacali de daha önce yaptığı açıklamada, "Eski Patrik Irenius, Eski Kudüs'te aralarında iki otel ile bir binanın da bulunduğu taşınmazları İsrail'e aktarmıştı. Theophilos da Kudüs'te kiliseye ait birçok taşınmazı İsrail'e aktardı." ifadelerini kullanmıştı.

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