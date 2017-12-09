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Beytullahim’de 12 Filistinli yaralandı

 İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan arbedede 12 göstericinin yaralandığı bildirildi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:06
Beytullahim’de 12 Filistinli yaralandı
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 İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan arbedede 12 göstericinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kentinde İsrail askerlerinin, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile yaptığı müdahalede 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, gösterilerin devam ettiği bölgede Filistin Kızılayı’nın gazdan etkilenen, plastik mermi isabet etmesiyle yaralanan Filistinlilere anında müdahale ettiği ve yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİMLERİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kudüs kararını" protesto amacıyla devam eden gösteriler nedeniyle bakanlığa bağlı tüm birimlerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Gazze ve Batı Şeria’daki tıbbi personele hazır olmaları, ek olarak acil servis, kan bankası ve diğer birimlerin, İsrail askerlerinin müdahalelerinde yaşanan yaralanma durumlarına karşı teyakkuzda olmaları talimatı verildiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını protesto amacıyla başlayan gösteri ve saldırılarda şimdiye kadar 4 Filistinlinin şehit olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bin 100 Filistinlinin de gaz, gerçek ve plastik mermilerden yaralandığı, bazılarının olay yerinde tedavi edildiği, bazılarının da hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. 

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