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Biden 768 milyar dolarlık yeni silahlanma bütçesini imzaladı

Beyaz Saray'ın yeni silahlanma bütçesi içerisinde 7 milyar dolar AB sınırlarının silahlandırılması ve 300 milyon dolar Ukrayna'nın silahlandırılması için ayrıldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 19:22
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Biden 768 milyar dolarlık yeni silahlanma bütçesini imzaladı
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Bugün ABD Başkanı Joe Biden '2022 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı.

İmzalanan karar ABD Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın askeriye için harcamalarının bütçesini belirliyor.

Söz konusu silahlanma bütçesi içerisinde "ulusal güvenlik programları ve istihbarat programları, askeri inşaatlar" da bulunuyor.

Öte yandan Beyaz Saray'ın basın açıklamasına göre silahlanma pararsının 7 milyar doları AB sınırlarının silahlandırılması ve 300 milyon doları Ukrayna'ya "askeri yardım" için ayrıldı. 7 milyar dolarsa Hint-Pasifik bölgesindeki silahlanma için ayrıldı.

Silahlanmaya ayrılan toplam bütçe ise 786 milyar doları buluyor.

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