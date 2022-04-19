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Bıden'a Paskalya tavşanı şoku

Son dönemde kafası karışık bir halde görülen ve geçtiğimiz günlerde boşlukla tokalaştığı görüntüsüyle gündem yaratan ABD Başkanı Joe Biden yine ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Paskalya kutlamalarında Afganistan savaşı hakkında konuştuğu sırada yanına yaklaşan tavşan kostümlü bir kişi tarafından engellenen Biden'ın verdiği tepki ve bölgeden uzaklaştığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

19 Nisan 2022 Salı 10:14
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Bıden'a Paskalya tavşanı şoku

Beyaz Saray'da dün düzenlenen Paskalya kutlamasında ABD Başkanı Joe Biden ile bir "Paskalya tavşanı" arasında ilginç anlar yaşandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen ve çok sayıda ABD'li vatandaşın katıldığı Beyaz Saray'daki kutlamada çocuklarla selfie çektiren ve Afganistan savaşı hakkında konuşmaya başlayan Biden, Paskalya tavşanı kostümlü bir kişi tarafından engellendi. Tavşanın ortaya atlamasıyla kafası karışmış halde oradan uzaklaşan Biden'ın görüntüleri kameralara yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler esprili yorumlara yol açtı. ABD Başkanı'nın önüne atlayıp arkasından el sallayan tavşan kostümlü kişinin kimliği de merak konusu oldu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, "Paskalya tavşanı neden ABD Başkanı'na yön gösteriyor" derken, birçok kişi de görüntüyü "ABD Başkanı'na büyük saygısızlık" diye niteledi.

Son dönemde "kafası karışmış haldeki" görüntüleri dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, geçen hafta da konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aramış ve havada kalan eliyle bir süre sahnede beklemişti.

Biden bu kez de Paskalya tavşanının gazabına uğradı! Bir anda önüne atlayıp arkasından el salladı

Anahtar Kelimeler:
BidenPaskalya Tavşanı
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