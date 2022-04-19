Bıden'a Paskalya tavşanı şoku

PASKALYA TAVŞANI TARAFINDAN ENGELLENDİ

Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen ve çok sayıda ABD'li vatandaşın katıldığı Beyaz Saray'daki kutlamada çocuklarla selfie çektiren ve Afganistan savaşı hakkında konuşmaya başlayan Biden, Paskalya tavşanı kostümlü bir kişi tarafından engellendi. Tavşanın ortaya atlamasıyla kafası karışmış halde oradan uzaklaşan Biden'ın görüntüleri kameralara yansıdı.

KİMLİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler esprili yorumlara yol açtı. ABD Başkanı'nın önüne atlayıp arkasından el sallayan tavşan kostümlü kişinin kimliği de merak konusu oldu.

SENATÖRDEN YAŞANAN OLAYA TEPKİ

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, "Paskalya tavşanı neden ABD Başkanı'na yön gösteriyor" derken, birçok kişi de görüntüyü "ABD Başkanı'na büyük saygısızlık" diye niteledi.

TOKALAŞMA GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM YARATMIŞTI

Son dönemde "kafası karışmış haldeki" görüntüleri dikkat çeken 79 yaşındaki Biden, geçen hafta da konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aramış ve havada kalan eliyle bir süre sahnede beklemişti.