Biden: ABD'ye dünyada yeniden saygı duyulması için çalışacağım

Joe Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile birlikte yaptı.

Harris'in kendisini takdim etmesinin ardından ulusa seslenen Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu söyledi.

"Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum"

Biden, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım.'' ifadesini kullandı.

"Sert söylemleri bir kenara bırakma zamanı"

Biden, ''Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama şimdi birbirimize şans verelim. Şimdi, sert söylemleri bir kenara bırakma, tansiyonu düşürme ve birbirimizi dinleme ve kaydetme zamanı. Rakiplerimize düşmanımız gibi davranmayı bırakmak zorundayız, onlar düşmanımız değil, Amerikalı.'' diye konuştu.

Biden, Amerika'yı inşa etmek için ve ABD'ye dünyada yeniden saygı duyulması için çalışacağını vurguladı.

"Amerika'yı iyileştirme zamanı"

ABD'yi iyileştirme, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlamanın zamanının geldiğini belirten Biden, salgınla mücadele planı kapsamında ''Öncelikle pandemiyle mücadele ile işe başlayacağız. Pazartesi günü, 20 Ocak 2021'de salgınla mücadele planımızı hayata geçirecek önde gelen bilim adamı ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağım.'' dedi.

Biden, "Obama bize ne dedi? "Evet yapabiliriz"... Biz bunları yansıtıyoruz. Sadece gücümüzle değil davranışlarımızla da örnek olacağız." ifadesini kullandı.

Harris: Birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ise ABD halkının birliği, doğruyu ve bilimi seçtiğini söyleyerek, birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceklerini belirtti.

ABD'nin yeni bir güne başladığını söyleyen Harris, ''Bu göreve gelen ilk kadın olabilirim ama sonuncusu olmayacağım.'' dedi.

Önlerindeki yolun kolay olmayacağını belirten Harris, ''Dünyanın saygı duyacağı bir başkan seçtik.' değerlendirmesinde bulundu.