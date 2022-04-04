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Biden bir kez daha Putin'i hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 40'ıncı gününde ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 19:17
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Biden bir kez daha Putin'i hedef aldı
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 40’ıncı gününde Rus birliklerinin başkent Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan vahşet görüntülerine tüm dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir kez daha “O bir savaş suçlusu.” ifadelerinde bulunurken, işlediği suçlardan ötürü yargılanması gerektiğini ve bunun için elinden geleni yapacağını ifade etti. Biden, “Bucha’da olanları hepiniz gördünüz” dedi.

Biden, “Rusya’ya yönelik yaptırımlara yenilerini ekleyeceğiz.” dedi ve konuyla ilgili yakın gelecekte bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.

Rus birliklerinin başkent Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından Bucha kenti yakınlarında çekilen ve Ukraynalı sivillerin cesetlerinin sokaklarda olduğu görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı devletleri, işlenen savaş suçlarının ortaya çıkmasıyla, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeye çağırmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı, Bacha’da olanları ‘soykırım’ olarak değerlendirdi.

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