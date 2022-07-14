Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Biden'dan tehdit gibi İran yanıtı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için gerekirse güç kullanacağını söyledi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:11
0 Okunma
Biden'dan tehdit gibi İran yanıtı!
banner48

 turu kapsamında 'in Tel Aviv kentini ziyaret eden  İsrail televizyonu Kanal 12'ye verdiği söyleşide "'ın nükleer silahları olmaması için gerekirse güç kullanırız" dedi.

İran'la nükleer anlaşmayı diriltmekte kararlı olduğunu söyleyen Biden, "Şu andan daha kötü olan bir şey varsa o da nükleer silaha sahip İran" dedi.

Eski Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesini 'büyük bir hata' olarak nitelendiren Biden, "İran nükleer silaha hiç olmadığı kadar yakın" açıklamasını yaptı.

Başkan Biden, "2024 yılındaki seçimde, Trump-Biden rövanşı öngörüyor musunuz?" sorusunaysa,, "Hayır öngörmüyorum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi!
Sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi!
Evde bakılabilecek kaktüsler
Evde bakılabilecek kaktüsler
İngiltere'de başbakanlık yarışında ilk tur sonuçları
İngiltere'de başbakanlık yarışında ilk tur sonuçları










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim