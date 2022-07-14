Biden'dan tehdit gibi İran yanıtı!

Ortadoğu turu kapsamında İsrail'in Tel Aviv kentini ziyaret eden Joe Biden İsrail televizyonu Kanal 12'ye verdiği söyleşide "İran'ın nükleer silahları olmaması için gerekirse güç kullanırız" dedi.



İran'la nükleer anlaşmayı diriltmekte kararlı olduğunu söyleyen Biden, "Şu andan daha kötü olan bir şey varsa o da nükleer silaha sahip İran" dedi.



Eski Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesini 'büyük bir hata' olarak nitelendiren Biden, "İran nükleer silaha hiç olmadığı kadar yakın" açıklamasını yaptı.



Başkan Biden, "2024 yılındaki seçimde, Trump-Biden rövanşı öngörüyor musunuz?" sorusunaysa,, "Hayır öngörmüyorum" dedi.