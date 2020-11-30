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Biden ekonomi ekibinin üst düzey üyelerini bu hafta belirleyecek

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ekonomi yönetiminin üst düzey isimlerini bugünden itibaren açıklamaya başlaması bekleniyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:37
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Biden ekonomi ekibinin üst düzey üyelerini bu hafta belirleyecek

Buna göre önceki başkan Barack Obama'nın danışmanlarından Neera Tanden'in Beyaz Saray bütçe ofisinin direktörü, ekonomist Cecilia Rouse'un ise ekonomi danışmanları kurulunun başkanı olarak göreve getirilmesi bekleniyor.

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Obama yönetiminde üst düzey uluslararası ekonomi danışmanı Wally Adeyemo'nun, Hazine Bakanı olarak belirlenen Janet Yellen'in yardımcısı olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomistler Jared Bernstein ve Heather Boushey'in Ekonomi Danışmanları Konseyi üyesi olarak seçilmeleri bekleniyor.

New York Times'ta yer alan ve konuya yakın 3 kaynağa dayandırılan habere göre, Biden, Obama'nın bir başka danışmanı olan Brian Deese'i Beyaz Saray ulusal ekonomi kuruluna başkanlık etmesi için seçti.

Biden ayrıca bugünden itibaren gizli başkanlık brifinglerini de almaya başlayacak.

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