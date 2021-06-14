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Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesindeki görüşmenin ardından konuştu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 23:18
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Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesindeki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Biden, ikili görüşmenin ardından ekipler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin devam edeceğini ve iki ülkenin ortak paydada buluşması için tartışmaların devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la pozitif bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Biden, "Muazzam proaktif gündem oldu. Başkan Erdoğan'la pozitif ve üretken bir görüşmemiz oldu. Detaylı bir konuşma yaptık birkaç mesele üzerinde. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmalarımızı sürdürecek ve eminim ki ABD ve Türkiye olarak anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz " dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ikili heyet görüşmelerini çeken kameramana yönelen Biden, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 14.06.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden
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