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Biden'ın oğlunun telefon verileri sızdırıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı.

12 Temmuz 2022 Salı 09:49
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Biden'ın oğlunun telefon verileri sızdırıldı
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İfşa edilen veriler arasında yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı.

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan 4chan adlı bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı.

Babası Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefona kaydettiği öne sürüldü

Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. Kullanıcılar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.

"Doğrulanmamış sızıntı"

ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi. 2020 yılında Hunter Biden'ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.

"Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir”

Skandalların ardından Winsconsin eyaletinden Kıdemli Senatör Ron Johnson yaptığı açıklamada, "Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir. Ama ne yazık ki ülkemizde eşitlik ve adalet yok. Bunun yerine iki kademeli bir adalet sistemimiz var. Biri Demokratlar ve onların yakınları, diğeri ise ABD'nin geri kalanı" dedi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Joe BidenHunter BidenTelefon Verileri
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