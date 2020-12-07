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Biden'ın Sağlık Bakanlığına getireceği isim belli oldu

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Sağlık Bakanlığı görevine Xavier Becerra'yı getireceğini açıkladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:58
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Biden'ın Sağlık Bakanlığına getireceği isim belli oldu

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgınında rekor sayıda vaka ve ölümlere ulaşılırken, başkanlığa seçilen Joe Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri belirledi.

Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu.

Latin Amerika kökenli Becarra, görevinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda salgınla mücadelede önemli rol oynayacak.

Becarra, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını en fazla eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. California eyaleti ise Trump yönetimi ve politikalarına karşı şimdiye kadar 100'den fazla dava açtı. 

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