BIDEN-PUTİN ARASINDAKİ GERİLİM NE AŞAMADA ?

Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Putin'in "görüşme" davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim" yanıtını verdi.

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız" yorumunu yaptı.

Öte yandan Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de muhtemel Biden-Putin görüşmesi konusunda, "Biden, doğru zaman geldiğinde Putin ile görüşecek." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz" ifadesini kullanmıştı. Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti. ABD kanadından daha sonra yaptığı açıklamada, Biden'ın 'Katil' sözlerinin arkasında olduğu belirtilmişti.