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Biden: Putin yönetimi savaşı seçti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğini ifade ederek, "Putin yönetimi savaşı seçti" dedi.

24 Şubat 2022 Perşembe 21:02
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Biden: Putin yönetimi savaşı seçti
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapıyor...

Biden, “175 bin asker Ukrayna sınırında koşullanmış durumda... Hastanelerde yaralılar söz konusu. Bütün iyi niyetleri öldüren bir tutum ortaya koyuldu. Haftalardır uyarıyoruz...” dedi.

Biden, “Ukrayna’ya karşı, bir saldırı söz konusudur” diyerek, uluslararası hukukun tamamen ihlal edildiğini vurguladı.

“Putin yönetimi savaşı seçti” ifadelerini de kullanan Biden, Rusya’ya yönelik birtakım yaptırımları açıkladı.

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