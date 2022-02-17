Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı

Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, "Rusya hala hiçbir askerini bölgeden çekmedi, aksine daha çok asker gönderdi. Rusların yanıltma operasyonuna hazırlandığına inanmamız için nedenimiz var. Şu anda elimizdeki tüm belirtiler, Rusların Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekleyen Biden, Rusya'dan gelen yanıtı henüz okumadığını kaydetti.

Putin ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmayacağı sorusunu Biden, "Hayır onu aramayacağım, Putin'i arama planım yok." şeklinde yanıtladı.