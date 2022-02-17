Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:30
0 Okunma
Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini açıkladı
banner108

Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, "Rusya hala hiçbir askerini bölgeden çekmedi, aksine daha çok asker gönderdi. Rusların yanıltma operasyonuna hazırlandığına inanmamız için nedenimiz var. Şu anda elimizdeki tüm belirtiler, Rusların Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekleyen Biden, Rusya'dan gelen yanıtı henüz okumadığını kaydetti.

Putin ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmayacağı sorusunu Biden, "Hayır onu aramayacağım, Putin'i arama planım yok." şeklinde yanıtladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseldi
Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseldi
The Telegraph, Putin’in zafer elde ettiğini yazdı
The Telegraph, Putin’in zafer elde ettiğini yazdı
Rusya: Batı, temel terbiyeden yoksun
Rusya: Batı, temel terbiyeden yoksun









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim