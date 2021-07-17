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Biden: Sosyal medya platformları aşılar hakkındaki yanlış bilgilerle insanları öldürüyor

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ABD Başkanı Biden, sosyal medya platformlarını eleştirerek Kovid-19 aşılarına karşı yanlış bilgileri yayarak 'insanları öldürdüklerini' ifade etti.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:12
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Biden: Sosyal medya platformları aşılar hakkındaki yanlış bilgilerle insanları öldürüyor

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya platformlarına yüklenerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılar konusunda yanlış bilgiler yaydıklarını, bunun da aşılama oranlarını düşürdüğünü savundu.

Basın mensubunun, Kovid-19 ve aşıların güvenilirliği hakkında yanlış ve yanıltıcı iddiaların yayılması konusunda Facebook gibi platformlara mesajının ne olduğu yönündeki sorusuna Biden, "İnsanları öldürüyorlar" yanıtını verdi.

Biden, mevcut pandeminin 'aşılanmayanların pandemisi' olduğunu tekrarladı.

Öte yandan dün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD'de son günlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirterek, "ABD’de Kovid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor" demişti.

Psaki: Facebook yeterli çabayı göstermiyor

Bununla birlikte Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Facebook'un Kovid-19'a dair yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini dile getirdi.

Psaki, Beyaz Saray'ın, sosyal medya platformlarındaki aşı karşıtı yanlış bilgilerin neredeyse yüzde 65'inden sorumlu olan 12 kişinin hesaplarının kapatılması da dahil olmak üzere, bu yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için Facebook ve diğer platformlara bir dizi tavsiyede bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Ayrıca Psaki, Beyaz Saray'ın, Facebook ve diğer sosyal mecralardan dezenformasyon içeren 'zararlı' içeriklere karşı daha agresif bir tavır sergilemelerini talep ettiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 17.07.2021 17:49
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
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