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Biden, Ukrayna'ya ek 800 milyon dolar göndereceğini açıkladı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi gönderiyor.

21 Nisan 2022 Perşembe 20:15
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Biden, Ukrayna'ya ek 800 milyon dolar göndereceğini açıkladı

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş, 57'nci gününde devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, geçen hafta topçu sistemleri ve mermileri, zırhlı personel taşıyıcıları ve insansız kıyı savunma botları dahil olmak üzere 800 milyon dolarlık ek yardım açıklamıştı.

Beklenen bir diğer paketin aynı şekilde gönderilmesi halinde, Washington'un Kiev'e yapmış olduğu askeri yardım 3 milyon doları aşmış olacak.

Aynı büyüklükte beklenen askeri yardım paketi ise bugün Joe Biden tarafından açıklandı.

Toplamda 1,3 milyar dolarlık ek yatırım

Paketin Ukrayna'ya önümüzdeki günlerde ve haftalarda hızlı bir şekilde gönderileceğini söyleyen Joe Biden'ın, konuya ilişkin açıklamalarında satır başları;

"Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağız. ABD silahları doğrudan "özgürlüğün ön cephesine" gönderecek. Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kapsamında ağır silahlar, mühimmat ve drone'lar olacak

"Ukrayna'ya yardım paketimizi güçlendirmeliyiz"

Ukrayna'ya yardım paketimizi hızlandırmalı ve güçlendirmeliyiz. Kongreye ek bir destek paketi sunacağım. Umudum ve beklentim, Kongre üyelerinin hızlıca karar alması.

Rus bayraklı gemiler bizim limanlarımıza giremeyecek. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukraynalılar çok büyük bedeller ödedi. Ukraynalılar, ABD'ye sığınmak için Avrupa'dan doğrudan gelebilecek.

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