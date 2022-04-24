Biden yine boşlukla tokalaştı

Biden, geçen hafta da Kuzey Carolina eyaletinde yaptığı bir konuşmadan sonra, sahnede kendisinden başka hiç kimse olmamasına rağmen elini tokalaşmak için boşluğa uzatarak birkaç saniye beklemişti. O görüntüler özellikle sosyal medyada çok konuşulmuş, pek çok kullanıcı 79 yaşındaki Biden’ın “bilişsel problemler yaşayıp yaşamadığını” sormuştu. ABD lideri zaman zaman Beyaz Saray ekibinin düzeltmek durumunda kaldığı gaflarıyla da gündeme geliyor.