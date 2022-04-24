Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kumarhaneyi dolandırmaya çalıştılar
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Biden yine boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden Alabama eyaletinde yüksek enflasyona dair yaptığı bir konuşmanın ardından, sahneden inmeden önce arkasını dönerek boşlukla tokalaşmaya çalıştı.

24 Nisan 2022 Pazar 16:57
409 Okunma
Biden yine boşlukla tokalaştı

Biden, geçen hafta da Kuzey Carolina eyaletinde yaptığı bir konuşmadan sonra, sahnede kendisinden başka hiç kimse olmamasına rağmen elini tokalaşmak için boşluğa uzatarak birkaç saniye beklemişti. O görüntüler özellikle sosyal medyada çok konuşulmuş, pek çok kullanıcı 79 yaşındaki Biden’ın “bilişsel problemler yaşayıp yaşamadığını” sormuştu. ABD lideri zaman zaman Beyaz Saray ekibinin düzeltmek durumunda kaldığı gaflarıyla da gündeme geliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'nın First Lady'si konuştu
Ukrayna'nın First Lady'si konuştu
5 yıl önce kaybolmuştu
5 yıl önce kaybolmuştu
Johnson, Rus helikopterine binmeyi reddetti
Johnson, Rus helikopterine binmeyi reddetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim