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Biden'dan Afganistan'daki tahliyelere ilişkin karar

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden’ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, Afganistan’daki tahliyeleri 31 Ağustos’tan sonraya uzatmamaya karar verdiğini açıkladı.

24 Ağustos 2021 Salı 20:36
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Biden'dan Afganistan'daki tahliyelere ilişkin karar

Afganistan'da tahliye çalışmaları devam ederken, birçok ülke tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi konusunda baskıyı sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, Afganistan'daki tahliyeleri 31 Ağustos'tan sonra uzatmamaya karar verdiğini ve ABD birliklerinin Afganistan'dan çekileceği son tarihe bağlı kalacağını belirtti.

Yetkili, Biden'ın bu kararı ülkede daha uzun süre kalmanın güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak aldığını açıklarken, Biden'ın bu sürenin uzaması halinde acil durum planı hazırlanmasını istediğini belirtti.

Son Güncelleme: 24.08.2021 23:48
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