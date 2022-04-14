Salı yayımlanan görsellerde, Spaceship Neptune (Uzay Gemisi Neptün) adlı uzay aracının lüks kabini dikkat çekiyor.

ABD merkezli Space Perspective'in aracı, devasa bir yüksek irtifa balonuna bağlanan dört metre uzunluğunda ve beş metre genişliğinde topaç şeklindeki bir kapsülden oluşuyor.

Koyu ve mor tonlarla donatılan uzay balonunda 1,5 metrelik pencereler yer alıyor. Space Lounge (Uzay Salonu) denen bölümde WiFi bağlantısı, bar ve teleskop var.

Neptün'ün, 100 bin fit (yaklaşık 30 kilometre) yüksekliğe ulaşacağı ifade ediliyor. Bu yükseklik, "dış uzayın sınırı" olarak kabul edilen Kármán Hattı'ndan düşük. Söz konusu hat, deniz seviyesinden 100 km yüksekliğe denk geliyor.

Şirket ayrıca balondaki hidrojeni fosil yakıtlar yerin yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyor.

Space Perspective'in kurucularından Jayne Poynter, "Dünya atmosferinin yüzde 99'unun üzerindeyiz" dedi. Poynter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların, uzay uçuşu hakkındaki düşüncelerini gerçekten değiştiren, bunu daha ulaşılabilir ve erişilebilir kılan bir yol bulmak istedik."

Uçuşlara 2024'te başlamak isteyen şirket, fiyatı 125 bin dolar olan biletlerden 600'den fazla satıldığı açıklandı.