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Bilgisayarınızdaki o parça tuvaletinizden 400 kat kirli!

Birçok kişi günün önemli bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor. Araştırma sonuçlarına göre klozet kapaklarındaki 1 santimetrelik alanda 50 bakteri bulunuyor. Tehlikeli olarak tanımlanan bu oran klavyelerde çok çok daha üst seviyelere çıkıyor. Klavyemi arada bir temizliyorum diyenler de yanılıyor. Klavyeleri çok daha sık aralıklarla temizlemek gerekiyor.

13 Aralık 2019 Cuma 14:26
Bilgisayarınızdaki o parça tuvaletinizden 400 kat kirli!

Bilgisayar başındayken cihazda en çok temas ettiğimiz nokta kuşkusuz klavyeler. Peki klavyelerin aslında klozet kapağından 400 kat daha kirli olduğunu bilseniz nasıl bir önlem alırdınız? İşte milyonlarca bakterinin yaşadığı klavyeler…

EN AZINDAN GÜNDE 1 TEMİZLİK

ABD merkezli kar amacı gütmeyen sağlık kuruluşu NCHR’de görevli doktorlar ve hemşireler, en azından günde bir kez olmak üzere, toplu alanlarda kullanılan klavyelerin temizlenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Klavye aralarındaki bakterilerle mücadele etmek için erteleme yapmanın bakteri popülasyonunu geliştirdiğine dair bulgular var.

Bilgisayarınızın o parçası klozet kapağından 400 kat kirli!

KLAVYELER NASIL TEMİZLENMELİ?

Klavyelerimizi dezenfekte etme işlemi, aslında oldukça basit. Başlamadan önce bilgisayarımızı kapatmamız ve fişini çekmemiz gerekiyor. Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, doğrudan klavyeyi de çıkartabiliriz. Sonrasında tozları ve ufak tefek kırıntıları savurabilecek yumuşak bir fırçayla klavyenin detaylarını silmek gerekiyor. Bu işlem sırasında dizüstü bilgisayarlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü basıç uygulamak, devrelere zarar verebilir. Eğer harici bir klavye kullanıyorsak, tuşların dizilimini bozmadan söküp, cilde zarar vermeyen bir temizlik malzemesiyle hazırladığımız su dolu kaba koyabiliriz. Ardından bir mikrofiber bez üzerine sereceğimiz tuşları kuruturken, klavye gövdesinin tuşların altında kalan bölgesini silmemiz gerekiyor.

AKILLI TELEFONLAR DA BAKTERİ YUVASI

İngiltere’de bulunan Surrey Üniversitesi’nde Mikrobiyoloji öğrencileri, geçtiğimiz yıllarda cep telefonlarını yakından inceledi ve cep telefonları üzerinde birçok bakterinin varlığını fark etti.

Tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunan telefonlar, kullanıcıların sağlığını riske atabilecek kadar tehlikeli görünüyor. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti. Yani telefonlara yiyecek ve içecekler de bulaştırılıyor. O nedenle bu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor. Riski bu kadar yüksek olan cep telefonları için kolay temizlik yöntemleri yardıma koşuyor.

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