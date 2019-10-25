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Bilim dünyası şaşkın: 372 milyon yıllık fosil bulundu

Rusya’nın Komi Cumhuriyeti’nde bulunan Uhta bölgesindeki İzhma nehri kıyılarında 372 milyon yıllık fosil bulundu.

25 Ekim 2019 Cuma 13:45
Bilim dünyası şaşkın: 372 milyon yıllık fosil bulundu

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Uhta bölgesinde İzhma nehri kıyılarında bilim insanları yeni bir fosil buldu. Rusya'da Devoniyen Dönemi olarak bilinen dönemden kalma bir canlı türünün fosilleri olduğu açıklanırken, bilim dünyasına göre karada yaşayan canlı türleri “teleostomi” döneminin ardından gelen “devoniyen” döneminde evrilmiş aynı zamanda karaya ayak basan ilk canlıların bu dönemde ortaya çıktığı savunuluyor.

Su yaşamından kara yaşamına geçen canlılar ardından farklı türlere evrilince ortaya yeni yaşamlar çıktı. Bununla ilgili bilim dünyasının elinde çok az delil bulunurken, Rusya'dan bilim dünyası için önemli bir keşif haberi geldi. Fosilin üzerinde yapılan incelemede, fosilin bu dönemde yaşayan bir timsah türüne benzediği ve 372 milyon yıllık olduğu anlaşıldı. Omurgalılar türünün ilk örneği olduğu anlaşılan fosilin çıkarılması için uzun süre kazı çalışmaları yapıldığı açıklandı. Fosil, tüm dünya basınında geniş yer buldu. Bulunan fosil koruma altına alınırken, üzerinde uzun süre inceleme yapılacağı ve yeni sonuçlar ortaya çıktıkça dünya kamuoyu ile bilgi paylaşılacağı açıklandı. (İHA)

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BilimFosil
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