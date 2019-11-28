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Bilim dünyası şaşkın: Dev kara delik bulundu

Çin Ulusal Astronomi Gözlem Merkezi'nde görevli Profesör Liu Jifeng, Samanyolu'nda Güneş'ten 70 kat daha büyük bir kara delik keşfedildiğini açıkladı. LB-1 ismi verilen kara deliğin orada olmaması gerektiğini söyleyen Jifeng, "Şu an ki bilimsel gelişmelere ve algımıza göre bu kara delik var olmamalıydı" dedi.

28 Kasım 2019 Perşembe 14:20
Bilim dünyası şaşkın: Dev kara delik bulundu

Dünyanın saygın bilim ve teknoloji dergisi Nature’da yayınlandıktan sonra başta İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail olmak üzere birçok yayın kuruluşu Çin’den yapılan bir açıklamaya geniş yer verdi.

Çin’de bir araya gelen uluslararası bir bilim ekibinin yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çin Ulusal Astronomi Gözlem Merkezi’nde görevli Profesör Liu Jifeng, yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu.

Profesör Jifeng, Dünya’nın da içinde bulunduğu Samanyolu’nda daha önce hiç tespit edilememiş bir kara delik bulunduğunu açıkladı.

Profesör Jifeng, “LB-1 ismi verilen kara delik 15.000 ışık yılı uzakta. Güneş’in kütlesinden 70 kat daha büyük” dedi.

“LB-1 KARA DELİKLERİN 2 KATI”

Çinli bilim insanı, günümüzdeki teknoloji ve bilimin tespit edemediği bir keşif yaptıklarını söyledi.

Araştırmayı yorumlayan California Teknoloji Enstitüsü’nde görevli fizikçi David Reitze, “Şu an bilimin getirdiği noktada bu kara deliğin burada olmaması gerekiyordu. Teknik olarak bu boşluk dengesiz olduğu için kara delik oluşmaması gerekiyor” dedi.

Bilim insanı, Samanyolu’nda 100 milyon kara delik bulunduğunu fakat LB-1’in bunlardan 2 kat daha büyük olduğunu aktardı.

Yapılan açıklamada LB-1’in Çin’in LAMOST teleskobunu kullanan uluslararası bir bilim ekibi tarafından bulunduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Bilim DünyasıKara Delik
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