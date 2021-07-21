Bilim insanlar açıkladı: Sıcak hava corona virüs vakalarını engelliyor mu?

Yaz aylarının içinde bulunduğumuz şu günlerde İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, sıcak havanın corona virüs enfeksiyonları üzerindeki etkisi araştırıldı.

19 Temmuz itibarıyla kaldırılan kısıtlamalar sonrasında dört Birleşik Krallık ülkesinde (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) artan sıcaklıkların corona virüs üzerindeki etkisi incelendi.

Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), London School of Hygiene & Tropical Medicine ve Imperial College’dan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, mevsimin ve sıcaklığın corona virüsün yayılması üzerinde bir etkisi olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık'ta hükümetin bilimsel danışma kurulu olan Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu’ndan (SAGE) Prof. John Edmunds, elde edilen kanıtların yüksek sıcaklıkların virüsün iletimini etkilediğini gösterdiğini ancak bunun etkisinin düşük olduğunu aktardı.

ÇOĞU BULAŞMA KAPALI ORTAMDA GERÇEKLEŞİR

London School of Hygiene & Tropical Medicine'de epidemiyolog olan Edmunds, "Dışarıda bulaşma minimum düzeyde" derken, “Çoğu bulaşma kapalı ortamlarda gerçekleşir. Dışarısı güneşliyse virüsler daha çabuk ölür ancak ölmeseler de zaten dışarıda bulaş miktarı az” şeklinde konuştu.

ABD verileri üzerinde Imperial College tarafından yürütülen başka bir araştırma da, daha yüksek sıcaklıkların daha düşük iletim hızlarıyla ilişkili olduğunu bildirirken, yaz ve kış arasındaki 20 derecelik bir farkın, virüsün üreme sayısında 0,8'lik bir değişiklik oluşturacağını aktardı.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ilaria Dorigatti, “Epidemiyolojik bir bakış açısıyla bu değişiklik önemli olabilir” derken “ Bununla birlikte iklimsel faktörlerin varlığı ihmal edilebilir bir rol oynuyor” diye konuştu.

UV IŞINLARI CORONA VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Güneş tarafından yayılan ultraviyole ışınlarının corona virüsün yayılımı üzerindeki etkileri üzerine konuşan Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu’ndan (SAGE) Prof. John Edmunds, “UV ışınları corona virüsü öldürür ancak virüs iç mekanlarda daha bulaşıcı olduğu için büyük bir fark oluşturmuyor” diye konuştu.

Dr. Ilaria Dorigatti ise çalışmalarının özel olarak Ultraviyole ışınlarına bakmadığını, bunun yerine sıcaklığa baktığını bildirdi.

Yale Üniversitesi profesörü Yiqun Ma tarafından çalışma ise daha yüksek UV oranlarının virüsün iletim oranlarını düşürmede rol oynayabileceğini vurguladı.