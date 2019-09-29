Bilim insanları 3.5 milyar yıllık kayaların içinde mikrobiyal kalıntılar buldu

New South Wales Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre organik madde, Dünya'nın en eski fosilleri olan stromatolitler içerisinde, Batı Avusturalya'nın Pilbara bölgesinde bulundu.

Her ne kadar stromatolitler 1980'lerde bulunmuş olsalar da, bilim insanları, mikrobiyal olduklarını henüz yeni kanıtlayabildi.

Kayayı incelemek için bilim insanları, havayla etkileşime geçmemiş olan çekirdek sondajı örnekleri aldılar. Örnekleri yüksek enerjili elektron mikroskobisi, spektroskopi ve izotop analizi kullanılarak incelediler. Baş araştırmacı Raphael Baumgartner, stromatolitlerin "muazzam korunmuş" organik madde içeren piritten oluştuğunu buldu.

Dresser Oluşumu'nda bulunan stromatolitler, sadece yaşamın nasıl oluştuğuna yönelik ipuçları vermeleri açısından da önemli kabul ediliyor.